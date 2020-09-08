Вперше в історичному центрі Києва на фасаді будівлі встановили сонячні панелі для незалежного енергозабезпечення

Фото: Мінрегіон

Уперше в історичному центрі Києва на будівлі Міністерства розвитку громад та територій України встановлено фасадні сонячні панелі для незалежного енергозабезпечення.

Проєкт реалізовано завдяки співробітництву Мінрегіону та німецької урядової компанії GIZ. Про це повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

8 вересня у Міністерстві розвитку громад та територій України презентували Пілотний проєкт термомодернізації будівлі Мінрегіону та результати його реалізації.

У заході взяли участь представники міністерства, Координатор сектору енергоефективності GIZ Джордж Крістодореску, керівництво GIZ в Україні, керівництво Швейцарської програми співробітництва, представники посольства Швейцарії, центральних органів виконавчої влади.

"Це дійсно показовий проєкт, який поєднав у собі не тільки технічне оновлення систем опалення, вентиляції, утеплення, а і прогресивне впровадження новітніх рішень у вигляді фасадної сонячної електростанції та системи «розумний будинок». Хочу також зауважити, що цей проєкт впроваджено із повагою до історичних цінностей, адже будівля Мінрегіону знаходиться в історичному центрі Києва", – зазначив голова Мірегіону Олексій Чернишов.

Фото: Мінрегіон Олексій Чернишов

Під час заходу представлено нову систему опалення та інтелектуальну систему smart-building – покабінетне регулювання показників мікроклімату в приміщеннях. Завдяки впровадженню термомодернізації користувач зможе заощаджувати до чверті щорічних витрат на ефективному використанні енергоресурсів.

"Модернізована будівля Міністерства — гарний приклад реалізації положень 5 статті 27 Директиви ЄС Про енергоефективність для державного та приватного секторів. В новому проєкті ми і надалі підтримуватимемо наших партнерів на національному рівні у впровадженні енергоефективних заходів, а завдяки співфінансуванню проєкту урядом Швейцарії розширимо дану підтримку і на муніципальний рівень", – підсумував Джордж Крістодореску, координатор сектору енергоефективності GIZ.

В рамках заходу відбулось підписання Угоди про співпрацю між Мінрегіоном та GIZ, яка передбачає реалізацію п’ятирічного проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні", донорами якого є Уряди Німеччини та Швейцарії, вартістю 12,450 млн євро (5,150 млн євро фінансування від SECO, Швейцарія).

Фото: Мінрегіон

Нагадаємо, що проєкт "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні" виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». Мета проєкту: сприяння імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні, зниження енергоспоживання на муніципальному рівні та створення сучасних можливостей для отримання кваліфікації у сфері енергозбереження. Проєкт фінансується Урядами Німеччини та Швейцарії.