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В Україні планують зважувати не лише вантажний транспорт, а й пасажирський

"Оскільки коли в маршрутне таксі або автобус сідає більше людей, ніж допустима технічними параметрами норма, це ті самі ризики".

В Україні планують зважувати не лише вантажний транспорт, а й пасажирський
Фото: facebook/WiM Зважування в русі

Габаритно-ваговий контроль на українських дорогах може бути розширено на пасажирський транспорт.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завжди для всіх комплекси зважування в русі були суто для вантажівок. Водночас зрозуміло, що і в пасажирських перевезеннях також є порушення в перевезенні поза нормою. Оскільки коли в маршрутне таксі або автобус сідає більше людей, ніж допустима технічними параметрами норма, це ті самі ризики. Це - про небезпеку для пасажирів і учасників дорожнього руху. Тому потенціал габаритно-вагового контролю може бути розширено з вантажівок на пасажирські перевезення. І все це має працювати в комплексі, в єдиній системі", - сказав він.

За словами міністра, це питання поки що допрацьовується спільно з депутатським корпусом.

Криклій також додав, що до кінця 2020 року на дорогах державного значення буде встановлено ще 50 систем зважування в русі WIM, а до кінця 2021 року - ще 100.

Нагадаємо, на початку вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про автоматичний габаритно-ваговий контроль за допомогою комплексів зважування вантажівок у русі (Weight-in-Motion). За перевищення габаритно-вагових норм на рівні 5-10% на власника автомобіля буде накладатися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімуму доходів громадян; 10-20% - 1000 мінімумів; понад 20% - 2000 мінімумів. Надходження від штрафів підуть у Дорожній фонд.

З осені 2019 року на основних трасах біля Києва почали встановлювати перші шість WiM-комплексів. Вони розташовані на дорогах М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), М-03 (Київ - Харків - Довжанське), М-05 (Київ - Одеса), М-06 (Київ - Львів - Чоп), М-07 (Київ - Ковель - Ягодин). На чотирьох локаціях заміри будуть здійснюватися в обох напрямках руху, на двох - тільки в бік Києва. Перший WiM-комплекс у Калинівці тільки за один місяць роботи зафіксував 200 фактів перевантаження.

У червні президент Володимир Зеленський розповів, що зайшов у чат, де водії обговорюють дороги, по яким можна об'їхати пункти контролю. Президент зняв відео, у котрому назвав далекобійників, які їдуть з перевантаженням, "засранцями".

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