Росія і Сербія проведуть військові навчання "Слов'янська братерство" на території Білорусі

Маневри відбудуться з 10 по 15 вересня на полігоні під Брестом.

Російська Федерація та Сербія проведуть на території Білорусі щорічне тактичне навчання "Слов'янська братерство - 2020".

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Зазначається, що навчання пройде з 10 по 15 вересня на полігоні 38-ї окремої десантно-штурмової бригади під Брестом.

Військові Білорусі, РФ та Сербії відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом та проводитимуть так звані "антитерористичні тактичні навчання".

Навчання "Слов'янська братерство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. Минулого року військові збори проходили в Сербії.

У 2017 році навчання пройшли на білоруському полігоні "Брестський" з 6 по 14 червня. У них узяли участь понад 1 тис. військовослужбовців Росії, Білорусі та Сербії, було задіяно 150 одиниць російської та білоруської техніки. Український посол Ігор Кизим назвав навчання "показовим фарсом", зазначивши, що вони пройшли без міжнародного спостереження. Після цього його викликали до МЗС Білорусі для пояснень.