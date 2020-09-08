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Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили з Білорусі, — ЗМІ

Вона завадила насильницькому вивезенню за кордон. 

Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили з Білорусі, — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Одна з лідерок опозиції в Білорусі Марія Колесникова, повідомлення про викрадення якої з'явилося учора, порвала паспорт, щоб її примусово не вивезли до прикордонних пунктів України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

"При спробі фактичної депортації вона порвала паспорт, тож не могла бути пропущена прикордонниками на територію України", - повідомили джерела.

Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко: "Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Нагадаємо, що місце перебування Колесникової було невідоме зранку 7 вересня, після того, як невідомі силою посадили її в мікроавтобус в центрі Мінська.

Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Уранці 8 серпня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникова нібито була затримана при спробі перетину кордону з Україною. В білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон. 

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску. Родненков і Кравцов проходять необхідні заходи прикордонного контролю. 

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