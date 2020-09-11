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У cуботу в Києві до +23, без опадів

Вночі у стлиці +9...+11 градусів.

У cуботу в Києві до +23, без опадів
Фото: EPA/UPG

У суботу, 12 вересня, в Києві сонячно, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +21..+23 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +22...+26 градуси.

На півночі України сонячно, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+10 градусів, удень +20...+22 градусів.

У центрі України сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 градусів, удень +22...+25 градусів.

На сході України сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, удень +24...+26 градусів.

На півдні України сонячно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+15 градусів, удень +25...+29 градусів.

У Криму сонячно, без опадів, вітер північно-чхідний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +27...+29 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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