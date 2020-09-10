​​Турчинов: є офіцери спецслужб, які готові давати свідчення ТСК по "вагнерівцях"

За його словами, спецоперація була зірвана на фінальному етапі.

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони, керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов зявив, що офіцери спецслужб, які були задіяні у спецоперації із затриманням у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", готові дати свідчення тимчасовій слідчій комісії, яка має бути створена у Верховній Раді.

Про це йдеться у заяві на сайті політсили.

Турчинов наголосив, що матеріали, які були зібрані під час спецоперації українських спецслужб з виманювання найманців російської ПВК Вагнер, необхідно захистити, адже вони доводять військові злочини вищого керівництва Росії на тимчасово окупованій українській території.

"Починаючи з 2014 року перед нашими спецслужбами ставились дуже конкретні завдання - знищувати тих, хто веде війну проти України; затримувати і доставляти на підконтрольну нам територію військових злочинців, покази яких є дуже важливим доказом, який доводить безпосередню участь РФ у війні проти нашої країни, а також у військових злочинах, зокрема у збитті військових літаків і гелікоптерів, і цивільного Боїнга МН17", - зазначив Турчинов.

За його словами, у 2019 році розпочалася масштабна операція військової розвідки щодо виявлення і доставлення в Україну військових злочинців, безпосередньо причетних до збиття наших військових літаків і цивільного рейсу МН17. Однак, на фінальному етапі операції інформація про спецоперацію нібито потрапила до спецслужб Росії і Білорусі і 29 вся група "вагнерівців" була затримана білоруським КДБ.

За словами Туррчинова, заміть того, щоб терміново відкрити справу, українське керівництво спробувало приховати інформацію. "Єдиний механізм, який сьогодні можливий, щоб поставити крапки в цій історії, - створення парламентської слідчої комісії, незалежної від Офісу президента і силових структур", - наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні в період виборчої кампанії. За даними держагентства "БелТА", усі вони є громадянами РФ. Згодом з’ясувалося, що серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з них є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію, а 6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Мінськ особисто генеральних прокурорів України та РФ, щоб розібратися із затриманням бойовиків. Того ж дня в Офісі генпрокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення.

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство.

У МЗС України зазначили, що передавши бойовиків, Лукашенко зробив вибір на користь російської сторони. Секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що повернення бойовиків до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі, а президент Володимир Зеленський попередив про трагічні наслідки.

17 серпня з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання "вагнерівців", але вона "зірвалася після наради в Офісі президента". Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. 18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі оприлюднила записи нібито розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії.

Теперішній голова ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера" розробкою російських спецслужб.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі LB.ua заявив, що "це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія". А в СБУ закликали ЗМІ "уважніше ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".