Фото: Тетяна Безрук Обвинувачені ексспівробітники «Беркуту» Сергій Тамтура (у білій масці) та Олександр Маринченко (у чорній масці)

Святошинський суд Києва переніс засідання у справі щодо розстрілу активістів Євромайдану на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Про це повідомляє кореспондент LB.ua із зали засідань.

Головуючий суддя Сергій Дячук оголосив, що засідання переносять через хворобу двох присяжних суду.

Фото: Тетяна Безрук Суддя Святошинського суду Києва Сергій Дячук

«Відкрити засідання ми не змогли з об'єктивних причин, оскільки два судді, які входять до складу суду присяжних, перебувають на лікарняному. Зараз, щоб зняти питання, даних про те, що це пов'язано з ковід, немає. Разом з тим є лікарняний, тому люди не можуть здійснювати правосуддя. Минулого разу ми не змогли так само розпочати, але це була більш вагома і серйозна причина — це відсутність повноважень у присяжних. На сьогодні ми вам доповідаємо, що всі присяжні, які входили до складу суду, мають повноваження, які в липні цього року відповідним чином були оформлені Київською міською радою. Питання знято», — сказав Дячук.

На засіданні були присутні двоє з п'яти обвинувачених ексспівробітників спецпідрозділу «Беркут» — Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. Адвокат обвинувачених Олександр Горошинський зазначив, що нині сторона захисту вживає заходів, щоб Олег Янішевський, Олександр Зінченко та Павло Аброськін повернулися на підконтрольну українському уряду територію.

Фото: Тетяна Безрук Олександр Горошинський, адвокат обвинувачених ексспівробітників «Беркуту»

«Ми вживаємо заходів, щоб троє інших учасників процесу повернулися. Я хочу нагадати, що цих людей фактично видворили без документів. Останні пів року усі кордони були закриті через ковід. У них немає паспортів. Це питання вирішується», — каже Горошинський.

Про важливість присутності обвинувачених у залі судового засідання каже і прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков.

Фото: Тетяна Безрук Прокурор Яніс Сімонов (у чорній масці) та прокурор Ігор Земсков (у білій масці)

«Дуже багато залежить від явки обвинувачених. Без них не можемо розглядати провадження. Бо докази будуть визнані недопустимими. Будемо вживати заходів щодо запобіжних заходів, оголошення у розшук осіб, якщо не з'являться до наступного судового засідання, вирішення питання розгляду спеціального судового провадження», — коментує Земсков.

Фото: Тетяна Безрук Стефан Решко, адвокат обвинувачених ексспівробітників «Беркуту»

Фото: Тетяна Безрук Євгенія Закревська

Фото: Тетяна Безрук

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід "беркутівцям" Олегу Янішевському, Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали Сергію Тамтурі і Олександру Маринченку, які перебували під домашнім арештом. Усі вони були внесені в список на обмін і передані бойовикам 29 грудня.

Колишніх "беркутівців" судять за перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану. Процес був близький до стадії дебатів, його фінал прогнозували на 2020 рік. Відбулося понад 200 результативних засідань, кожне тривало від 2 до 6 годин. Це найважливіша і найпрогресивніша справа з усіх "майданівських". У ній понад 200 потерпілих. Детальніше про це можна почитати в тексті "Надзвичайний процес, або Що відбулося з головною справою Майдану". З того часу, як обвинувачених "беркутівців" обміняли, справа фактично не рухається з місця.