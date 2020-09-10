В Умані паломники-хасиди зруйнували "карантинні" загорожі біля могили Рабі Нахмана, встановлені з метою запобігання скупченням.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на опубліковане в соцмережах відео.

На записі видно, як паломники розхитують і намагаються повалити огорожі.

У фонді Рабі Нахмана, який є офіційним представником брацлавських хасидів, повідомили, що заворушення влаштували підлітки. У фонді пообіцяли поговорити з ними та відзначили, що брацлавський рух поважає закони України.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента.

18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані. Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

На час паломництва хасидів в Умань у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.