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В Україні до нового опалювального сезону готові понад 82% будинків

На виконання робіт з ремонту та підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду залучено 1 566,7 млн грн.

В Україні до нового опалювального сезону готові понад 82% будинків
Фото: depositphotos/LCalek

Станом на 1 вересня в Україні до нового опалювального сезону комплексно готові 129 912 будинків, тобто 82,6% від плану.

Готовність житлового фонду, що обслуговується управителями, складає 82,8%, повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

Готовність фонду, що обслуговується ОСББ, ЖБК або самостійно мешканцями - 81,9%, відомчого житлового фонду - 81,6%.

"На виконання робіт з ремонту та підготовки житлового фонду до осінньо-зимового періоду залучено 1 566,7 млн грн, що складає 80,4% від запланованого", - повідомили у міністерстві.

Окрім цього, до осінньо-зимового періоду заплановано підготувати 40 504 об’єктів соціально-культурного призначення, зокрема  13 031 дитсадок, 15 813 закладів освіти та 11 668 закладів охорони здоров’я.

Станом на 1 вересня вже підготовлено 36 136 об’єктів (89,2%).

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначає, що в житлово-комунальній та соціальній сферах наразі триває фінальна фаза підготовки до опалювального сезону, тому відсотки готовності достатньо високі. 

"Водночас Мінрегіон щоденно відслідковує проблемні питання та скеровує зусилля на вчасне подолання перешкод у підготовці житла, садків та шкіл до зими", – наголосив очільник Мінрегіону.

Нагадаємо, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюється місцевими радами. Необхідно, щоб три доби поспіль середньодобова температура трималася нижче або на рівні 8 градусів.

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