На Донбасі зберігається "режим тиші"

Паралельно з виконанням бойових завдань військовослужбовці ліквідовували пожежі на Донеччині та Луганщині.

За минулу добу, 9 вересня, на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил не спостерігалося порушень "режиму тиші".

Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.

"За минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою", - йдеться в повідомленні.

В ООС заявили, що паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони залучалися до гасіння осередків вогню на Донеччині та Луганщині. Зокрема, минулої доби ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман і Новозванівка.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника теж не зафіксовано.

В ООС зазначили, що крім військовослужбовців ЗСУ, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

"У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано понад десять гектарів території та передано на знищення 92 вибухонебезпечні предмети", - повідомили в ООС.

Нагадаємо, вчора Тристороння контактна група провела позачергове засідання. Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора ОБСЄ.