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Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому

За словами колег активіста по Нацкорпусу, Денис Янтар помер після курсу хіміотерапії. У нього був рак крові.

Фото: Facebook.com

Пішов з життя голова обласної організації партії Національний корпус, ветеран АТО Денис Янтар, який став відомим після словесної перепалки з президентом України Володимиром Зеленським на передовій минулого року.

Про це у Facebook повідомив голова Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України Дмитро Шатровський.

Він зазначив, що у Дениса Янтаря був рак крові.

"Останній раз, коли з ним розмовляли, він говорив, що лягає в лікарню на лікування ноги, тому не може приїхати на з’їзд Руху Ветеранів України, почесним членом якого він є", – повідомив він.

Як повідомили НикВести з посиланням на колег активіста по Нацкорпусу, Дениса Янтар помер після курсу хіміотерапії.

Зазначається, що Денис Янтар був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 років. Після початку війни він став волонтером і допомагав батальйону "Азов". В серпні 2014 року пішов служити на фронт. Брав участь у боях за Гранітне та Широкине.

Нагадаємо, в жовтні минулого року президент Зеленський відвідав добровольчий батальйон на ділянці розведення сил у Золотому. Під час спілкування з добровольцями Зеленський заявив, що місцеві жителі хочуть розведення сил, а українські військові вважають, що це буде небезпечно. Між Зеленським і Янтарем виникла суперечка.

"Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я до тебе прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і переводиш мене на іншу тему", - сказав Зеленський.

На зауваження співрозмовника, що Україна фактично погоджується на перемир'я з терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР", Зеленський відповів: "Мені пофіг, з ким буде підписано, нам треба території повернути і припинити вбивства".

Пізніше в штабі операції Об'єднаних сил відхрестилися від добровольців, з якими спілкувався Зеленський.

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