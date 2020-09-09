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Штаб ООС закликав мешканців Маріуполя не виходити без крайньої потреби з дому 10 і 11 вересня

У ці дні будуть проводити антитерористичні навчання. 

Штаб ООС закликав мешканців Маріуполя не виходити без крайньої потреби з дому 10 і 11 вересня
Фото: Иван Станиславский

У Маріуполі 10 і 11 вересня відбудуться превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам.

У зв'язку з цим мешканців міста просять не виходити з дому без нагальної потреби, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами. Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

"У разі необхідності пересування в інші райони міста, для уникнення непорозумінь потрібно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)", - йдеться в повідомленні. 

Маріупольців закликали в разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків звертатися за такими номерами телефону: 

  • 0629-52-53-94 (2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях)
  • 0629-51-98-01 (ГУ НПУ в Донецькій області, тел.: 102)

Зазначається, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

Нагадаємо, що в лютому 2020 в Білій Церкві СБУ провела масштабні антитерористичні навчання. Мешканців просили заздалегідь планувати свої маршрути, щоб не натрапити на тимчасові обмеження руху. 

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