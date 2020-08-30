Шмигаль прибув на Донеччину із робочим візитом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув з робочим візитом у Донецьку область. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками", - повідомив очільник уряду.

В Україні День шахтаря відзначають щорічно в останню неділю серпня.

Свято започаткували у Радянському Союзі у 1940-их. Дату призначили на серпень через те, що у ніч з 30 на 31 серпня 1935-го шахтар Олексій Стаханов видобув 102 т вугілля при нормі 7 т. Рекорд присвоїли Стаханову, не врахувавши інших робітників, які брали у ньому участь.