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Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями 40 гірників

Нагороди дали за вагомий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави та високу професійність.

Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями 40 гірників
Фото: пресс-служба президента

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня шахтаря відзначив державними нагородами та почесними званнями 40 українських гірників. Про це йдеться в указі №367/2020, інформує пресслужба глави держави.

"Президент нагородив одного гірника орденом "За заслуги" II ступеня, п'ятьох – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю "За працю і звитягу" та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський присвоїв одному шахтарю почесне звання "Заслужений гірник України", а ще дванадцятьом - звання "Заслужений шахтар України".

Нагородами відзначили за вагомий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави та високу професійність.

"Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна і небезпечна робота потрібна і важлива. Вдячний за кожну секунду світла і градус тепла в наших із вами оселях", - заявив глава держави.

Нагадаємо, у неділю прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув у Донецьку область з робочою поїздкою. Він планував спуститися у шахту.

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