Стадіон "Металург" у Кривому Розі почнуть реконструювати вже у 2020 році

Реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі розпочнеться вже у поточному році.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик, опублікувавши ескізи того, яким цей стадіон буде після реконструкції.
"Амбітна мета - реконструювати стадіон до серпня наступного року. Тоді матч Суперкубку України можна було б провести тут", - зазначив він.
Голик зазначив, що в Дніпропетровській області за період з 2015 по 2019 рік було побудовано понад 20 стадіонів, спортивних комплексів і басейнів. У той період він працював радником голови Дніпропетровської ОДА.
Раніше команда Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОДА, який пішов у відставку в кінці червня 2019 року, оприлюднила майже 300-сторінковий звіт про виконану роботу. Серед іншого, в області вдалося побудувати або капітально відремонтувати понад 500 доріг, відкрити понад 60 дитячих садків, майже 40 сонячних електростанцій, побудувати і реконструювати 55 водоводів, створити 60 ЦНАП, реконструювати десятки шкіл.