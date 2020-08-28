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Стадіон "Металург" у Кривому Розі почнуть реконструювати вже у 2020 році

Його планують реконструювати до серпня наступного року, щоб на новому стадіоні можна було провести матч Суперкубку України. 

Реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі розпочнеться вже у поточному році. 

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик, опублікувавши ескізи того, яким цей стадіон буде після реконструкції.

"Амбітна мета - реконструювати стадіон до серпня наступного року. Тоді матч Суперкубку України можна було б провести тут", - зазначив він.

Голик зазначив, що в Дніпропетровській області за період з 2015 по 2019 рік було побудовано понад 20 стадіонів, спортивних комплексів і басейнів. У той період він працював радником голови Дніпропетровської ОДА.

Раніше команда Валентина Резніченка, голови Дніпропетровської ОДА, який пішов у відставку в кінці червня 2019 року, оприлюднила майже 300-сторінковий звіт про виконану роботу. Серед іншого, в області вдалося побудувати або капітально відремонтувати понад 500 доріг, відкрити понад 60 дитячих садків, майже 40 сонячних електростанцій, побудувати і реконструювати 55 водоводів, створити 60 ЦНАП, реконструювати десятки шкіл.

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