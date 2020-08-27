Заступник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Біган прибув на малу батьківщину президента України заради зустрічі з Володимиром Зеленським, який з робочим візитом перебував на Дніпропетровщині.

Фото: пресслужба президента

Спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з Держсекретарем США Майком Помпео, інформує пресслужба глави української держави.

"На зустрічі Володимир Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах", - сказано в повідомленні.

Володимир Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. "Заступник Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня", - зазначають у пресслужбі Володимира Зеленського.

Також Стівен Біган "дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори". Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.

Фото: пресслужба президента

Крім того, Володимир Зеленський і заступник Державного секретаря США відвідали ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Глава Української держави та заступник Держсекретаря США ознайомилися з роботою конвертерного цеху МБЛЗ.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" є одним із найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Воно спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури й катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.