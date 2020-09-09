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Зеленський узяв участь у телемості між студентами Хмельницького та Маріупольського коледжів

Президент відвідав коледж Національного університету "Львівська політехніка".

Зеленський узяв участь у телемості між студентами Хмельницького та Маріупольського коледжів
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відвідав Хмельницький політехнічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", який є державним закладом фахової передвищої освіти.

Про це повідомила пресслужба президента.

Главі держави розповіли, що цьогоріч коледж одним з перших у країні виконав набір за повним ліцензійним обсягом - наразі в закладі навчається понад 1,5 тис. студентів на денній та заочній формах. Зазначають, що у вихованців немає проблем з працевлаштуванням – вони відразу знаходять роботу, а 20-25% продовжують навчання.

Фото: president.gov.ua

Зеленський оглянув виставки розробок і досягнень слухачів і викладачів коледжу. Президенту, зокрема, представили удосконалення комп’ютерних систем, що дає змогу будувати будь-який процес господарювання з допомогою автоматизованої системи управління. Також показали 3D-принтер, який може створювати складні механізми за один раз.

Студенти продемонстрували президенту тренажер для вдосконалення навичок практичного керування легковиком. Аналоги коштують 200 тис. грн, а цей обійшовся лише в 16 тис. грн, похвалився студент-розробник.

Фото: president.gov.ua

Зеленський також узяв участь у телемості "Студентство єднає Україну", під час якого на зв'язку з Хмельницьким були студенти Маріупольського будівельного коледжу. Президент наголосив, що вітає будь-яке об’єднання українців, адже це гарантує нашу незалежність і суверенітет.

"Ви – на великій відстані, але відстань між вами – впевнений, її більше немає. І там, і тут люди однакові. Однаково молоді, однаково красиві, бачу це навіть через маски, бачу однаковий, дуже патріотичний одяг»", - сказав Зеленський.

Глава держави поцікавився у маріупольських студентів, чи чують вони  постріли. Йому відповіли, що зараз, під час перемир'я, у місті – а це за 15 км від лінії розмежування – все спокійно.

"Дуже радий, що зараз нема пострілів", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у червні Зеленський створив Раду з питань розвитку вищої освіти.

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