Створення парламентської слідчої комісії напередодні виборів є політичним тиском на місцеве самоврядування, - АМУ

Асоціація міст України закликає Верховну Раду знати з розгяду проєкт постанови №3693 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування по рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що мають ознаки порушень чинного законодавства України, конфлікту інтересів та корупційних діянь".

Про це повідомляється на сайті АМУ.

"Асоціація міст України розглядає таку ініціативу як черговий крок в напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року. Адже прийняття такого рішення на початку виборчої кампанії створить додатковий інструмент політичного впливу на діючих міських голів та посадових осіб місцевого самоврядування", - йдеться у заяві.

Зазначається, що створення такої ТСК зараз "є поганим сигналом суспільству та міжнародній спільноті", оскільки ймовірність її використання з метою недобросовісної конкуренції та нечесної політичної боротьби можуть мати вплив на результати народного волевиявлення.

"А це, у свою чергу, негативно вплине на репутацію України та міжнародне визнання чесності та прозорості місцевих виборів", - зазначили в АМУ.