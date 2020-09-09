Корнієнко про кандидата в мери Одеси від "СН": "Олег вже місяць готується!"

Він також висловив впевненість, що роздратування суспільства від шоуменів в політиці не завадить Філімонову показати гарний результат на виборах.

Український артист Олег Філімонов, якого політична партія "Слуга народ" висунула кандидатом на пост мера Одеси, вже місяць готується очолити місто.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів у інтерв’ю LB.ua.

Як відомо, в Одесі Філімонов на місцевих виборах в жовтні спробує скласти конкуренцію діючому меру Геннадію Труханову, який має вагомий політичний та економічний вплив у місті.

"Ні, ну слухайте! Олег вже місяць мінімум готується… Місяць він готується, як кандидат, як одесит він все життя готувався", - сказав Корнієнко, відповідаючи на питання про готовність Філімонова поборотися за мерське крісло.

Відповідаючи на питання про те, чим може Філімонов похвалитися у справі поліпшення ситуації в місті, Корнієнко відповів: "У нього театр. У нього актори, у нього трупа".

Він також висловив впевненість, що роздратування суспільства від шоуменів в політиці не завадить Філімонову показати гарний результат на виборах.

"Філімонов точно йде не на тому, що він артист. Він йде з програмою", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, український артист, відомий як ведучий передачі "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов 31 серпня заявив, що балотуватиметься в мери Одеси. За його словами, про це його попрохав президент Володимир Зеленський.

Олег Філімонов народився 26 лютого 1952 року в місті Миколаєві. Він - актор театру і кіно, сценарист, телеведучий, пародист, шоумен, комік. Філімонов - учасник команди КВН "Одеські джентльмени", ведучий телепередач "Джентльмен-шоу", "Філімонов і компанія", "Камера сміху".

До цьогорічного Дня Конституції Філімонов отримав від президента Зеленського звання "Народний артист України".