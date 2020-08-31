Свої шанси на перемогу він оцінив як високі.

Український артист, відомий як ведучий передачі "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов заявив, що балотуватиметься в мери Одеси. За його словами, про це його попрохав президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів перед початком з'їзду фракції "Слуга народу", повідомила кореспондентка LB.ua.

"Як правило, ти вибірково до таких пропозицій ставишся... А тут пропозиція від президента, якому потрібна нова, хороша, добротна Одеса. Одеса без корупції. Одеса, яка повертає свою ідентичність, дух одеський... Відновлює дух одеського двору... Одеські люди щоб приїжджали назад, щоб поверталися... Одеса - комфортне місце для життя. Одеса - море. Одеса - моряки. Одеса - медицина", - сказав він.

Філімонов також високо оцінив свої шанси на перемогу.

"Я високо оцінюю свої шанси на перемогу... З двох причин. Перша - я дуже люблю Одесу. Одеса мене створила... І в мене таке відчуття, що і Одеса мене любить. А коли є взаємна любов - все може вдатися!" - сказав артист.

Олег Філімонов народився 26 лютого 1952 року в місті Миколаєві. Він - актор театру і кіно, сценарист, телеведучий, пародист, шоумен, комік. Філімонов - учасник команди КВН "Одеські джентльмени", ведучий телепередач "Джентльмен-шоу", "Філімонов і компанія", "Камера сміху".

До цьогорічного Дня Конституції Філімонов отримав від президента Зеленського звання "Народний артист України".