Іран пропонує провести нові перемовини щодо збитого літака МАУ 18-21 жовтня

Іран пропонує Україні провести другий тур перемовин щодо компенсації родичам жертв збитого літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752.

Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

“Згідно з досягнутою домовленістю, наступний тур перемовин відбудеться у жовтні в Тегерані. Іранська сторона кілька днів тому (інтерв’ю записувалося 20 серпня, – авт.) вручила ноту Посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин... Наразі ми очікуємо відповіді української сторони відносно пропонованого періоду для проведення перемовин”, - заявив посол.

Мораді також зазначив, що він позитивно оцінює перший тур переговорів між державами.

“Загалом, моя оцінка першого туру перемовин є цілком позитивною. На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування. Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом і впевнений, що завдяки добрій волі сторін ми досягнемо дуже хороших результатів”, - зауважив дипломат.

За його словами, у перші два дні проведуть експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ України та Ірану обговорять результати цих засідань.

Нагадаємо, літак "Боїнг-737", що належить МАУ, впав через три хвилини після зльоту в Тегерані (Іран) з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 9 членів екіпажу і 167 пасажирів.Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно".

У липні в Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном літака МАУ. Іранська делегація прибула до Києва, де погодилася на виплату компенсацій. Однак 10 серпня голова Центральної організації страхування Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Іран не виплатить компенсації компанії "Міжнародні авіалінії України" за збитий у січні літак під Тегераном, бо літак був застрахований європейськими фірмами. Тому компенсації повинні виплачувати ті європейські компанії, які страхували.

В українському МЗС на це відповіли, що під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, зокрема і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони.

Заступник голови МЗС Євген Єнін повідомив, що Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації.