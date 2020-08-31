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У Нідерландах розпочали чергові судові слухання щодо МН17

Слухання у справі збитого над Донбасом літака триватимуть до 4 вересня

У Нідерландах розпочали чергові судові слухання щодо МН17
Судьи Йоланде Вейннобль и Пол Роувен рассказывают о первой сессии международного судебного процесса по МН17 в Бадхеведорпе, Ниде
Фото: EPA/UPG

У Нідерландах розпочався черговий етап судових слухань у справі рейсу МН17 "Малазійських авіаліній", який збили над територією Донбасу у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Окружний суд Гааги зарезервував наступні періоди для судового розгляду справи щодо MH17 в судовому комплексі Шипхол (JCS)", - йдеться в повідомленні.

Слухання триватимуть до 4 вересня. Під час засідань під назвою "Блок ІІІ-А" родичі жертв катастрофи зможуть звернутися до суду щодо відшкодування збитків.

Також суд розгляне прохання захисту одного з обвинувачених щодо додаткового розслідування.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту (298 людей)загинули. 

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Також, у червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи.

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