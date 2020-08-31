У "Батьківщині" закликають створити парламентську ТСК щодо тарифів на енергетику

Заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв закликав негайно створити парламентську ТСК щодо вітчизняної атомної енергетики.

Про це з посиланням на заяву Соболєва на Погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів повідомили у пресслужбі партії.

"Хіба ніхто не знає, що державна компанія умисно доводиться до банкрутства через спеціально занижені тарифи? А коли виконувач обов’язків, черговий керівник цієї компанії криком кричить, звертаючись до уряду, народних депутатів зупинити це негайно, то ми будемо зупиняти це через пів року, коли найдешевша електроенергія виявиться найдорожчою, бо компанія буде банкрутом? Те, що зараз відбувається – неприпустимо. Я не хочу бути могильником атомної енергетики в країні. Потрібно врегульовувати це відповідними законопроєктами, зокрема й ініціативами депутатів "Батьківщини", – наголосив Сергій Соболєв.

Народний депутат також звернувся до голови Верховної Ради й нагадав про його обіцянку виносити на розгляд усі законопроєкти. Сергій Соболєв зауважив, що, на жаль, законопроєктів фракції "Батьківщина" немає у переліку.

"55 законопроєктів, які стосуються питання енергетики, газової безпеки, питання соціального захисту, питання врегулювання контролю за офшорними юрисдикціями – жоден із цих законопроєктів не включений у порядок денний. Скільки це може продовжуватися?" – запитав парламентар.

Також Соболєв прокоментував підвищення мінімальних зарплат до 5000 гривень.

"Ті експерименти, які почалися на фоні підвищення мінімальної заробітної плати на 270 гривень, зменшення протягом останніх трьох місяців тарифів на 2, 3, 5%, а потім їх підняття у півтора рази, те що відбувається сьогодні із мінімальною пенсією, – це фактори, які впливають загалом на ситуацію, коли всі уряди світу незалежно від економічного розвитку, стимулюють свого громадянина та свого споживача. Якщо ви вважаєте, що 270 гривень, які додаєте до мінімальної заробітної плати, – це стимулювання, то, на мій погляд, – це крах, куди нас далі штовхає уряд та його економічна політика", - відзначив він.

Резюмуючи, Сергій Соболєв наголосив, що потрібно негайно повернутися до врегулювання тих помилок, які наробили, ухвалюючи зміни в земельний кодекс.

"Якщо ми цього негайно не зробимо, то нас не врятує ні 2021, ні 2024 рік. Тоді вже буде пізно, бо всі оборудки будуть закладатися саме зараз. Ще раз подивіться на порядок денний. В нас не так багато сесійних тижнів для того, щоб нехтувати тими питаннями, які дійсно є необхідними", – підсумував Сергій Соболєв.