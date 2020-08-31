"Слуга народу" на довибори в Раду по 208 округу висунула екскандидата в нардепи від "Батьківщини"

Раніше Анатолія Гунька підозрювали в рейдерстві.

Політична партія "Слуга народу" вирішила висунути правозахисника Анатолія Гунька в депутати Верховної Ради в окрузі №208 Чернігівської області.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції в Раді Олександр Корнієнко.

"Це була перша частина з'їзду (неділя, 30 серпня)... Висунули вчора пана Гунька кандидатом у 208 окрузі", - сказав він журналістам.

Корнієнко повідомив, що раніше на парламентських виборах 2019 року Гунько балотувався по округу №209 (центр - м. Ніжин Чернігівської області) від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Головним питанням на відповідному з'їзді до Гунька була побудова стратегії щодо екснардепа Олега Ляшка, кандидата на тому самому окрузі.

За словами Корнієнка, з'їзд одностайно вирішив висунути Гунька.

Також він повідомив, що всі кримінальні справи проти Гунька, зокрема про незаконне привласнення державного підприємства "Радіопередавальний центр" і завдання збитку обороноздатності держави, закрито.

26 серпня стартувала виборча кампанія на проміжних виборах депутата Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область).

5 червня ЦВК призначила проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі №208 у зв'язку зі смертю обраного в цьому окрузі депутата Ради Валерія Давиденка (група "Довіра") одночасно з черговими місцевими виборами - 25 жовтня.

5 червня лідер Радикальної партії Ляшко заявив про намір балотуватися в народні депутати у 208 окрузі.