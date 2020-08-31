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Кабмін призначив Володимира Трофименка заступником голови Держспецзв’язку

Раніше Трофименко обіймав керівну посаду в Державному бюро розслідувань.

Кабмін призначив Володимира Трофименка заступником голови Держспецзв’язку
Фото: Вікіпедія

Кабінет Міністрів призначив заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Володимира Трофименка.

Рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду 31 серпня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

"Призначити Трофименка Володимира Михайловича заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав він у фейсбуці.

За даними агентства Українські Новини, раніше Трофименко обіймав керівну посаду в Державному бюро розслідувань.

Також він був головою наглядової ради ТОВ "Консалтингово-правова компанія "Столиця" (Київ).

8 липня Кабінет Міністрів призначив головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя.

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