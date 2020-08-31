У вівторок стартує четверта сесія Ради IX скликання

У порядку денному такі питання: бюджет на 2021 рік, децентралізація, законопроєкт про референдум та інші.

У вівторок, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної Ради IX скликання.

Про це повідомила партія "Слуга народу".

"Рада IX скликання готова працювати. І вже завтра стартує 4-та сесія, під час якої депутати планують взятися за такі питання: державний бюджет України на 2021 рік; ухвалення законопроєктів про державні символи; законодавство про народовладдя, зокрема, у другому читанні треба ухвалити законопроєкт про всеукраїнський референдум; завершення реформи децентралізації (ухвалення законів про укрупнення районів тощо)", - йдеться в повідомленні.

Також депутати розглянуть системні реформи в економічній сфері (законодавство про індустріальні парки, локалізація виробництва).

Окрім того, у порядку денному - діджиталізація і розвиток IT-сфери (готується законодавство про створення «Дія Сity»); питання економічної безпеки та оборони держави; продовження реформи парламенту.

Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в парламенті як серед депутатів, так і співробітників апарату Ради зафіксовано 30 випадків захворювання на коронавірус. Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах парламенту, однак погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.

Третю сесію Рада IX скликання закрила 17 липня. Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що протягом III сесії парламент працював на "четвірку" за п’ятибальною системою. Він також зазначав, що Рада не повністю втратила довіру громадян, хоча негативна тенденція зниження рейтингу прослідковується.

У порядку денному засідання 17 липня був, серед іншого, скандальний проєкт закону "слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах", який скасовує закон про мову, однак депутати не встигли дійти до нього. Після завершення третьої сесії "слуги" ініціювали також проведення позачергової сесії - 21 серпня.

Після закриття було також проведено кілька позачергових сесій.