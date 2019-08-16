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На первое заседание Рады пригласили представителей ПАСЕ

Верховная Рада нового созыва начнет работу 29 августа.

На первое заседание Рады пригласили представителей ПАСЕ
Фото: Макс Требухов

На первом заседании Верховной Рады 9-го созыва примут участие представители девяти международных организаций, в частности Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Соответствующее решение приняла депутатская группа по подготовке первого заседания парламента, сообщает Громадське.

Так, депутаты согласились пригласить представителей девяти межпарламентских организаций, в частности ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ГУАМ, ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Напомним, на заседании 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая подтвердила свое решение о возвращении российской делегации со всеми полномочиями. После этого украинская делегация покинула заседание.

Вместе с делегацией Украины демарш устроили представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии. Позже к демаршу ПАСЕ из-за возвращения делегации РФ присоединилась Великобритания.

После возвращении делегации России украинская делегация прекратила работу на сессии ПАСЕ.

2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами парламента 21 июля.

Как сообщалось, Верховная Рада нового созыва начнет работу 29 августа.

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