Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
Руководство "Динамо" определилось с кандидатурой главного тренера, - СМИ
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет
Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет
Бой за комитеты
Бой за комитеты
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Грымчаку и его "помощнику" НАБУ сообщило о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах

Замминистра и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Грымчаку и его "помощнику" НАБУ сообщило о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах
Фото: operkor.wordpress.com

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его помощнику Игорю Овиденко.

Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины, информирует пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019 г., которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Грымчак и его помощник были задержаны 14 августа на взятке в $480 тыс.

Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщил, что Грымчак и его помощник подозреваются в злоупотреблении влиянием относительно дачи взятки через должностное лицо Генпрокуратуры для пересмотра в Верховном Суде решения по вновь открывшимся обстоятельствам в размере $100 тыс., а также через Минкульт о якобы разрешении на строительство для застройщика в г. Киеве - $1 млн. 

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил задержание своего бывшего помощника. По его словам, Грымчак был задержан за мошенническое завладение более 1 млн долларов. Негласные следственно-розыскные действия свидетельствуют, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Позже НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака.

В МинВот заявили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" также не является корректными, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра".

Минкультуры тоже открестилось от ситуации с задержанием Грымчака.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также