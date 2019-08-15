Грымчаку и его "помощнику" НАБУ сообщило о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах

Замминистра и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его помощнику Игорю Овиденко.

Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины, информирует пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019 г., которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Грымчак и его помощник были задержаны 14 августа на взятке в $480 тыс.

Источник LB.ua в правоохранительных органах сообщил, что Грымчак и его помощник подозреваются в злоупотреблении влиянием относительно дачи взятки через должностное лицо Генпрокуратуры для пересмотра в Верховном Суде решения по вновь открывшимся обстоятельствам в размере $100 тыс., а также через Минкульт о якобы разрешении на строительство для застройщика в г. Киеве - $1 млн.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил задержание своего бывшего помощника. По его словам, Грымчак был задержан за мошенническое завладение более 1 млн долларов. Негласные следственно-розыскные действия свидетельствуют, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Позже НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака.

В МинВот заявили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" также не является корректными, поскольку в штатном расписании министерства нет должности "помощник заместителя министра".

Минкультуры тоже открестилось от ситуации с задержанием Грымчака.