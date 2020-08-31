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Під Радою вшанували пам'ять гвардійців, які загинули біля парламенту п'ять років тому

Родичі загиблих стверджують, що ситуація з покаранням винних досі не зрушилася з метрової точки.

Біля Верховної Ради вшанували пам'ять гвардійців 1-ої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка: Ігоря Дебріна, Дмитра Сластнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка, які 31 серпня 2015 року під час охорони громадського порядку загинули від розриву гранати під будівлею парламенту.

Вшануванняя пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року під парламентом нацгвардійців
Фото: Пресслужба Верховної Ради
Вшануванняя пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року під парламентом нацгвардійців

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

У меморіальному заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, народні депутати України та керівництво Нацгвардії.

Вшанування пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року нацгвардійців
Фото: Пресслужба Верховної Ради
Вшанування пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року нацгвардійців

Разом з батьками загиблих присутні вшанували пам’ять нацгвардійців хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіальної дошки.

"Найтрагічніше, що загинули чотири молодих хлопці, які віддали життя навіть не на Сході, де йде війна, а в центрі нашої держави, на мирних вулицях, на одній з головних площ. Дуже важко про це говорити", - заявив спікер парламенту на брифінгу після церемонії.

Вшанування пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року нацгвардійців
Фото: Пресслужба Верховної Ради
Вшанування пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року нацгвардійців

Разумков зазначив, що за словами родичів нацгвардійців, ситуація з покаранням винних досі не зрушилася з мертвої точки.

"Одна особа, яка обвинувачується у цих подіях, ще перебуває на волі. Інша особа затягує максимально цей процес, і вже не перший рік ми не бачимо вироку суду", - зауважив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року унаслідок сутичок біля будівлі Верховної Ради і кинутої в правоохоронців гранати загинули четверо нацгвардійців. 

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що вибуховий пристрій кинув 21-річний боєць добровольчого батальйону "Січ".

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