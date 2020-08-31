Біля Верховної Ради вшанували пам'ять гвардійців 1-ої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка: Ігоря Дебріна, Дмитра Сластнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка, які 31 серпня 2015 року під час охорони громадського порядку загинули від розриву гранати під будівлею парламенту.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
У меморіальному заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, народні депутати України та керівництво Нацгвардії.
Разом з батьками загиблих присутні вшанували пам’ять нацгвардійців хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіальної дошки.
"Найтрагічніше, що загинули чотири молодих хлопці, які віддали життя навіть не на Сході, де йде війна, а в центрі нашої держави, на мирних вулицях, на одній з головних площ. Дуже важко про це говорити", - заявив спікер парламенту на брифінгу після церемонії.
Разумков зазначив, що за словами родичів нацгвардійців, ситуація з покаранням винних досі не зрушилася з мертвої точки.
"Одна особа, яка обвинувачується у цих подіях, ще перебуває на волі. Інша особа затягує максимально цей процес, і вже не перший рік ми не бачимо вироку суду", - зауважив голова Верховної Ради.
Нагадаємо, 31 серпня 2015 року унаслідок сутичок біля будівлі Верховної Ради і кинутої в правоохоронців гранати загинули четверо нацгвардійців.
Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що вибуховий пристрій кинув 21-річний боєць добровольчого батальйону "Січ".