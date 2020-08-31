Родичі загиблих стверджують, що ситуація з покаранням винних досі не зрушилася з метрової точки.

Біля Верховної Ради вшанували пам'ять гвардійців 1-ої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка: Ігоря Дебріна, Дмитра Сластнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка, які 31 серпня 2015 року під час охорони громадського порядку загинули від розриву гранати під будівлею парламенту.

Фото: Пресслужба Верховної Ради Вшануванняя пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року під парламентом нацгвардійців

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

У меморіальному заході взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, народні депутати України та керівництво Нацгвардії.

Фото: Пресслужба Верховної Ради Вшанування пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року нацгвардійців

Разом з батьками загиблих присутні вшанували пам’ять нацгвардійців хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіальної дошки.

"Найтрагічніше, що загинули чотири молодих хлопці, які віддали життя навіть не на Сході, де йде війна, а в центрі нашої держави, на мирних вулицях, на одній з головних площ. Дуже важко про це говорити", - заявив спікер парламенту на брифінгу після церемонії.

Фото: Пресслужба Верховної Ради Вшанування пам'яті загиблих 31 серпня 2015 року нацгвардійців

Разумков зазначив, що за словами родичів нацгвардійців, ситуація з покаранням винних досі не зрушилася з мертвої точки.

"Одна особа, яка обвинувачується у цих подіях, ще перебуває на волі. Інша особа затягує максимально цей процес, і вже не перший рік ми не бачимо вироку суду", - зауважив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року унаслідок сутичок біля будівлі Верховної Ради і кинутої в правоохоронців гранати загинули четверо нацгвардійців.

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що вибуховий пристрій кинув 21-річний боєць добровольчого батальйону "Січ".