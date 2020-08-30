В Одесі сталися сутички під час Маршу рівності.
Як повідомляє сайт 048, фестиваль "Одеса-Прайд" проходив на Приморському бульварі. Туди також прийшли активісти організації "Традиція і порядок", які збирались провести марш "За сімейні цінності".
Вони почали ображати учасників маршу нецензурною лексикою, в результаті між двома групами виникла бійка. Кидали яйця та застосували сльозогінний газ.
Після цього правоохоронці оточили учасників маршу "За сімейні цінності", дехто з них чинив опір.
Видання повідомляє про п’ятьох затриманих учасників акції "за сімейні цінності", а також про одного постраждалого правоохоронця, його вдарили по голові. Поліцейського забрала швидка допомога.
Нагадаємо, на початку червня "КиївПрайд" під захистом поліції провів акцію проти поліцейського свавілля. Затримано вісьмох осіб, які намагалися перешкодити мітингу.