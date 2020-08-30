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В Одесі сталися сутички під час маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти

Одночасно акцію проводили "прихильники сімейних цінностей".

Фото: dumskaya.net

В Одесі сталися сутички під час Маршу рівності.

Як повідомляє сайт 048, фестиваль "Одеса-Прайд" проходив на Приморському бульварі. Туди також прийшли активісти організації "Традиція і порядок", які збирались провести марш "За сімейні цінності".

Фото: 048.ua

Вони почали ображати учасників маршу нецензурною лексикою, в результаті між двома групами виникла бійка. Кидали яйця та застосували сльозогінний газ. 

Після цього правоохоронці оточили учасників маршу "За сімейні цінності", дехто з них чинив опір.

Видання повідомляє про п’ятьох затриманих учасників акції "за сімейні цінності", а також про одного постраждалого правоохоронця, його вдарили по голові. Поліцейського забрала швидка допомога.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, на початку червня "КиївПрайд" під захистом поліції провів акцію проти поліцейського свавілля. Затримано вісьмох осіб, які намагалися перешкодити мітингу.

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