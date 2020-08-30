На Донбасі у неділю "тишу" не порушували

Від початку доби у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі режим припинення вогню не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Водночас на Приазов’ї зафіксовано факт порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, у районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА противника типу «квадрокоптер». Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 серпня, збройні формування Росії двічі порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти проводили інженерні роботи біля Ужівки та стріляли поблизу Зайцевого.