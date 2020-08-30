Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив фотографії та імена двох чоловіків, яких розшукують за підозрою в організації підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми". Це Юрій Проценко та Дмитро Ободовський.

"Розшукуємо двох "джентльменів" за організацію підпалу автівки програми "Схеми" Радіо Свободи. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом", - написав Нєбитов у фейсбуці.

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Він повідомив, що наступного тижня підозрюваним оберуть запобіжний захід.

"Сподіваємось на арешт!!! Цілковито розглядаємо їх діяльність у складі організованої злочинної групи", - додав Нєбитов.

За його словами, правоохоронці встановлюють замовників цього злочину. "І це точно особи, яким було вигідно створити напруження між владою, правоохоронцями і журналістською спільнотою шляхом знищення майна відомих в суспільстві діячів", - наголосив начальник обласної поліції.

Нагадаємо, уночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), який належить водієві програми, учаснику знімальної групи Борисові Мазуру. Інцидент стався біля будинку водія у Броварах близько 00:30. Поліція відкрила кримінальне провадження, подія кваліфікована як умисне знищення.

За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який знімали в цій автівці - "Королі доріг". У ньому йшлося про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху. Ткач стверджує, що під час зйомок за авто й учасниками програми вели спостереження співробітники охорони президента - УДО.

26 серпня поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми". Ним виявився мешканець Луганської області. 28 серпня суд заарештував його під заставу у розмірі 175,65 тис. грн.