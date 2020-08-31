Відповіді на запитання про лазерну епіляцію

Сьогодні сучасна лазерна епіляція дозволяє позбавитися від небажаної рослинності на обличчі і тілі назавжди. Але у багатьох людей існують питання, на які фахівці мережі студій EpiLaser дадуть відповіді.

Який найефективніший апарат для лазерного видалення волосся?

Насправді це відносно. Вплив пристроїв змінюється від людини до людини. Кожен пристрій, що використовується в лазерній епіляції, забезпечує більш ефективний результат в різних поєднаннях відтінків шкіри і кольору волосинок.

Олександритова лазерна система має максимальну ефективність у людей зі світлими волосками. Класична Діодна система забезпечує високу ефективність у людей з темною рослинністю. Нова гібридна лазерна технологія 3D застосовується до всіх кольорів шкіри і волосся, завдяки генерації 3-х довжин хвиль в одному апараті.

Скільки потрібно сеансів?

Це індивідуально. Майстри можуть тільки приблизно назвати кількість необхідних епіляції. Іноді достатньо кількох. Але таке зустрічається рідко та належить до винятків. У середньому бажаний результат досягається через 6-10 разів, іноді після 12.

Але якщо у клієнта посилений ріст волосяного покриву пов'язаний зі спадковістю або гормональними захворюваннями, то ніхто не зможе гарантувати повне позбавлення від небажаної волосистости, навіть після численних походів у салон.

Больові відчуття

Поріг болю також залежить від людини. Це основна причина, з якої деякі люди кажуть, що процедура безболісна, а деякі - про болючість.

Чи можна робити лазерну епіляцію влітку?

Завдяки новим технологіям її можна проводити в будь-який час року. Але щоб уберегтися від мікроопіків, рекомендується обмежити сонячні ванни на 3-4 дні до і після сеансу. Рекомендується використовувати крем з високим коефіцієнтом сонцезахисту.

Протипоказання

Забороняється людям з діабетом, які перебувають під важким лікарським лікуванням. Не можна при наявності відкритих ран або запального стану, хронічних, генетичних або шкірних захворюваннях. Пацієнтам з епілепсією, кардіостимулятором. Забороняється протягом 6 місяців, якщо використовуються ліки, що є активним інгредієнтом, рекомендованим для лікування акне і псоріазу.

Підготовка до лазерної епіляції

2 тижні заборонені депіляція, віск, пінцет, епілятор, пілінг

за 1-2 дні необхідно скористатися бритвою або депіляційним кремом.

косметичні спиртовмісні засоби (парфуми, лосьйон) слід очистити

Що потрібно робити після процедури?

Нормально, якщо після епіляції виникає невелике почервоніння. Воно пройде протягом кількох годин. Необхідно поберегтися від сонця і не нехтувати сонцезахисними засобами. Дозволено прийняти душ з теплою чи холодною водою. Але слід уникати розпарювання в гарячій воді.

Зважившись на епіляцію, не піддавайтеся на рекламні виверти про дешеві послуги. Щоб зменшити ризики, шукайте салони з хорошою репутацією або розпитайте у знайомих.