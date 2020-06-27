Зеленский дал Потапу "заслуженного артиста", а Билык и Тине Кароль - орден княгини Ольги

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженный артист Украины" - певцам Алексею Потапенко (Потап) и Арсену Мирзояну.

Об этом говорится в указе №254/2020.

Этим же документом президент присвоил почетное звание "Народный артист Украины" артисту, юмористу, телеведущему, бывшему члену команды КВН "Одесские джентльмены" Олегу Филимонову.

Такое же звание получила певица Инесса Братущик. Львовская певица Наталья Половинка стала заслуженной артисткой.

Певицы Ирина Билык и Тина Кароль удостоились ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Почетное звание "Заслуженный деятель искусств" присвоено режиссеру Антонио Лукичу, режиссеру и сценаристу Нариману Алиеву, проректору Национальной академии образовательного искусства и архитектуры Остапу Ковальчуку.

Напомним, что указ о присвоении государственных наград и почетных званий был издан ко Дню Независимости Украины, который отмечается 28 июня.