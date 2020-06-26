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Кабмин внес в Госреестр недвижимых памятников 175 объектов культурного наследия в оккупированном Крыму (обновлено)

Это, среди прочего, Воронцовский и Ливадийский дворы и "Ласточкино гнездо". 

Кабмин внес в Госреестр недвижимых памятников 175 объектов культурного наследия в оккупированном Крыму (обновлено)
Ливадийский дворец
Фото: biz.liga

Кабинет министров внес в Государственный реестр недвижимых памятников Украины 175 объектов культурного наследия, которые расположены на территории временно оккупированного Крыма.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В список попали 164 объекта культурного наследия с территории Крымского полуострова и 11 расположенных в Севастополе.

"Также эти объекты исключены из Списка учета и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР", - говорится в сообщении.

В перечень объектов попали Ханский дворец в Бахчисарае, генуэзские крепости в Судаке и Феодосии, дворец "Ласточкино гнездо" в Гаспре, Воронцовский, Ливадийский дворцы и другие.

Обновлено. Также LB.ua стало известно, что в перечень памятников попали несколько жилых домов, возведенных в 1826 году и XVIII-XIX веке в Симферополе. Еще в списке: Церковь Ивана Предтечи (VIII в., Керч), Комплекс Ханского дворца в Бахчисарае, гробницы "Эски Дюрбе" и "Дюрбе Хаджи" в Бахчисарае, фонтаны (XIV в., г. Старый Крым), Церковь Воскресения (XIX век, пгт Форос), дача Кичкино (начало XIX века, пгт Гаспра), Чайный дом и парковые сооружения в Алупке (1824-1860).

Напомним, что в 2015 году правительство страны-оккупанта своим распоряжением от 17 октября включило 220 объектов культурного наследия, расположенных в Крыму, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

Туда попали пещерный город Чуфут-Кале, Генуэзская и городские крепости в Феодосии, комплекс сооружений Воронцовского дворца "Ласточкино гнездо", комплекс сооружений дворца Александра III, комплекс сооружений Судакской крепости, Ханский дворец в Бахчисарае. 

В ответ Министерство культуры Украины заявило, что это решение незаконно, не имеет никаких правовых последствий и противоречит международному праву.

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