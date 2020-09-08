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НАБУ відкрило справу через рішення Печерського суду на користь Суркісів

Рада громадського контролю підтримує Бюро в розслідуванні законності рішення судді Вовка стосовно ПриватБанку.

НАБУ відкрило справу через рішення Печерського суду на користь Суркісів
Фото: Сергей Нужненко

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Серед імовірних фігурантів справи - представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби і співробітники шести англійських компаній, пов’язаних з Ігорем і Григорієм Суркісами.

Як повідомлялося, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на $ 350 млн. У банку заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам.

"Відповідно до опублікованого наступного дня тексту рішення, суд санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна ПриватБанку при відмові виплати компаніям Суркісів. У той же день, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже $165 млн", - повідомили в НАБУ.

Наголошується, що члени Ради громадського контролю засуджують порушення процедур з боку Печерського суду та судді Вовка зокрема. "Рада вітає відкриття справи для розслідування інциденту та здійснюватиме громадський контроль за проведенням даного розслідування", - наголосили в Бюро.

Нагадаємо, 7 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроект №4064, ініційований Міністерством юстиції, з метою запобігання стягненню $350 млн з ПриватБанку. Документом пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 62, прим. 1 – "Особливості виконання судового рішення про забезпечення позову" з таким текстом: "Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту".

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