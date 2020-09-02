ПриватБанк програв у суді $350 млн компаніям, пов’язаним із братами Суркісами

В Міністерстві фінансів заявили, що оскарживатимуть це рішення в апеляції.

Печерський районний суд Києва вирішив стягнути з державного ПриватБанка $350 млн (майже 10 млрд грн) на користь компаній братів Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

В Мінфіні заявили, що оскарживатимуть це рішення в апеляції.

"Міністерство фінансів не погоджується з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку $350 млн на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" юридичний радник банку Андрій Пожидаєв, банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в уряді розцінюють рішення Печерського суду як ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Тому уряд оскаржуватиме його.

"Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком та НБУ для захисту інтересів держави та всіх українців. Хочемо зазначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації ПриватБанку. ПриватБанк є державним банком і невід'ємною частиною стабільної та прозорої банківської системи", - повідомив голова уряду у Facebook.

Разом з тим в НБУ вважають, що рішення про конвертацію коштів пов’язаних з ексвласниками осіб у ПриватБанку у 2016 році (bail-in) "було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи".

Нагадаємо, згідно з постановою Печерського районного суду Києва, Приватбанк мав виплатити компаніям, пов'язаним з братами Суркісами, більш як $250 млн за депозитними договорами, які були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обмінені на акції додаткової емісії Приватбанку під час націоналізації (bail in).

У квітні 2020 Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу державного виконавця, залишивши чинною постанову судді Печерського районного суду В'ячеслава Підпалого, яким він зобов'язав державний Приватбанк виплатити понад $250 млн на користь шести офшорних компаній братів Суркісів.

28 травня 2020 в Приватбанку заявили, що виконавчі провадження за заявами компаній сім'ї Суркісів були відкриті за підробленими документами.

10 червня суд відхилив апеляцію Кабміну на зобов'язання виплат Суркісам у справі Приватбанку.