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​Україна погасила другу серію єврооблігацій, випущених під час реструктуризації 2015 року

Держава виплатила кредиторам 2,1 млрд доларів.

​Україна погасила другу серію єврооблігацій, випущених під час реструктуризації 2015 року
Фото: Макс Левин

Україна у вівторок, 1 вересня, погасила другу серію єврооблігацій, випущених під час реструктуризації 2015 року.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Загальна сума платежу становила понад 2 млрд доларів, з них 1,69 млрд доларів - погашення єврооблігацій і 0,4 млрд доларів - процентні платежі за єврооблігаціями з терміном погашення у 2020-2027 роках.

До кінця року держава має виплатити ще 1,6 млрд доларів зовнішніх боргів.

Випуск євробондів з погашенням у 2020 році загальною сумою 1,78 млрд доларів було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік.

2017 року в рамках першої в історії активної операції з управління державним боргом Мінфін викупив 0,42 млрд доларів єврооблігацій. У серпні 2020 року Мінфін здійснив дорозміщення ОЗДП із погашенням у 2020 році на суму 0,33 млрд доларів США, які в повному обсязі були використані для завершення розрахунків за викупом на відкритому ринку державних деривативів (ВВП-варантів).

Нагадаємо, що у 2015 році Україна реструктуризувала зовнішній борг за 13 випусками єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Домовленість передбачала списання близько 3 млрд доларів і відстрочку виплати 8,5 млрд доларів основної суми боргових зобов'язань на чотири роки.

Утримувачі 13 випусків облігацій отримали нові облігації через клірингові системи. Згідно з умовами обміну, прибутковість нових облігацій становила 7,75% річних і з терміном погашення з 2019-го по 2027-й.

Крім того, умовами обміну передбачено випуск державних деривативів (варантів), виплати за якими прив'язані до темпів росту ВВП України.

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