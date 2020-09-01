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Меркель озвучила позицію щодо добудови газопроводу "Північний потік-2"

Берлін вважає санкції США щодо газопроводу екстериторіальними і протизаконними.

Меркель озвучила позицію щодо добудови газопроводу "Північний потік-2"
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Уряд Німеччини підтримує завершення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2", який прокладається по дну Балтійського моря.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає німецьке видання Handelsblatt.

За словами канцлера, газопровід повинен бути добудований. Вона також зазначила, що Берлін вважає санкції США щодо газопроводу екстериторіальними і протизаконними.

"Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", - сказала вона у вівторок в ході візиту в Штральзунд.

Нагадаємо, 27 серпня прем'єр-міністр німецької федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг виступила на захист будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що "Північний потік-2" збільшує залежність Європи від поставок російського газу.

Раніше Сполучені Штати Америки посилили тиск на європейські та, зокрема, німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік-2".

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