Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.
Про це він заявив в етері телеканалу "Україна 24".
"Я думаю, що така ситуація назріває... Економічний блок у нас представлений міністром економіки і фінансів. Я думаю, що в першу чергу мова йде саме про цих осіб", - сказав Стефанчук.
Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проект державного бюджету на 2021 рік.
"Все буде залежати від одного - наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проектом державного бюджету України і наскільки парламенту буде запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19", - пояснив віцеспікер парламенту.
Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.