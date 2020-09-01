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Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів

Остаточні кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проект державного бюджету на 2021 рік.

Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Фото: Анна Стешенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

Про це він заявив в етері телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що така ситуація назріває... Економічний блок у нас представлений міністром економіки і фінансів. Я думаю, що в першу чергу мова йде саме про цих осіб", - сказав Стефанчук.

Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проект державного бюджету на 2021 рік.

"Все буде залежати від одного - наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проектом державного бюджету України і наскільки парламенту буде запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19", - пояснив віцеспікер парламенту.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

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