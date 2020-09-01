Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів

Остаточні кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проект державного бюджету на 2021 рік.

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

Про це він заявив в етері телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що така ситуація назріває... Економічний блок у нас представлений міністром економіки і фінансів. Я думаю, що в першу чергу мова йде саме про цих осіб", - сказав Стефанчук.

Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проект державного бюджету на 2021 рік.

"Все буде залежати від одного - наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проектом державного бюджету України і наскільки парламенту буде запропоновані нові підходи щодо подолання наслідків, спричинених COVID-19", - пояснив віцеспікер парламенту.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила ексгенпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.