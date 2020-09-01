Разумков сподівається, що Рада своєчасно ухвалить держбюджет на 2021 рік

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент своєчасно ухвалить державний бюджет України на 2021 рік.

Про це він заявив на пленарному засіданні у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас із вами на цій сесії буде великий виклик - це державний бюджет України на 2021 рік. Я дуже сподіваюся, що і ми, і уряд в першу чергу, своєчасно зробимо все залежне від нас для того, щоб бюджет був ухвалений і держава ввійшла в новий рік із гідним кошторисом", - сказав Разумков.

Він наголосив, що для підготовки проєкту держбюджету необхідно залучити не лише профільний комітет, а й усі інші комітети.

За словами спікера, серед викликів, які стоять перед Радою - друга хвиля коронавірусу, а також місцеві вибори.

"Я зараз говорю не про те законодавство, яке ми ухвалили, і зміни, які ще необхідно буде зробити. Я говорю про політику. Верховна Рада завжди була, є і буде політичним органом, і в її рішеннях буде політичний аспект, але мені дуже хотілося б, щоб навіть під час виборчої кампанії всі добре розуміли, що вибори проходять, а повага людей буде залишатися або не буде залишатися з нами. Тому політика - це правильно, це важливо, рейтинги - це важливо на 100%, однак державницька позиція повинна превалювати над ними", - додав Разумков.

Нагадаємо, на позачерговому з'їзді президентської партії "Слуга Народу" Володимир Зеленський заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. Серед головних причин цього він назвав, зокрема, те, що монобільшість голосує за важливі законопроєкти. У тому числі президент відзначив, що бюджет на 2020 рік було прийнято вчасно. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2020: у турборежимі та зі скандалом".