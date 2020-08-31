​"Європейська Солідарність" на місцевих виборах хоче об'єднати патріотів із різних політсил

Серед тих, хто очолить списки до обласних і міських рад, - депутати фракції "ЄС", "Самопомочі", "Голоса", а також політв'язні Кремля.

Партія "Європейська солідарність" іде на місцеві вибори з командою, яка об'єднала патріотів із різних політичних сил, професійних і проєвропейських лідерів, щоб зупинити проросійський реванш і будувати європейське життя в Україні.

Про це йдеться у заяві на сайті політсили.

Так, Волинський штаб партії очолила депутат Луцької міськради від "Самопомочі" Юлія Вусенко, в Полтаві від "Євросолідарності" йтиме громадська активістка Юлія Городчаніна, яка балотувалася до парламенту від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець також заявив про необхідність "створити єдиний патріотичний фронт в умовах капітулянтської політики діючої влади".

Серед тих, хто очолить списки до обласних і міських рад, - діючі народні депутати фракції "ЄС" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе, політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.

"Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції "ЄС" в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах – для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму", - зазначив лідер партії Петро Порошенко.

Він також наголосив що загроза московського реваншу не зменшується. "Те, що нас не всі і не завжди розуміють, не повинно заважати нам говорити правду і попереджати про реальну небезпеку. Коли вже нам дано бачити і чути далі, відчувати – сильніше, мислити – глибше, то треба діяти. Тут і зараз. Це і є ознака політичного лідерства", - переконаний Порошенко.

За словами політика, "фундамент, який ми заклали в попередні роки, виявився достатньо міцним, щоби хтось зміг його так легко зруйнувати".

"ЄС" йде на місцеві вибори для того, щоби захистити одну із ключових реформ нашої команди – децентралізацію, результати якої втілені в нові дороги, новий транспорт, відремонтовані школи та дитячі садки, освітлені вулиці, тощо. Це відбувається тому, що ініційована нашою командою децентралізація дала гроші на місця в інтересах місцевих громад. Замало вступити до Європейського Союзу – важливо європейські стандарти впровадити і забезпечити в Україні. У великих і малих містах, в об’єднаних громадах", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 30 серпня Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.