У Києві в конференц-центрі "Парковий" розпочався позачерговий з'їзд партії "Слуга народу".

Про це повідомила кореспондентка LB.ua.

Перед початком заходу на вході всім видають маски і міряють температуру.

На підходах стоять рамки-металошукачі, посилено охорону по периметру у зв'язку з очікуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомив голова партії Олександр Корнієнко, серед іншого, кандидати в мери на цьому з'їзді представлять програми "реального народовладдя".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Тим часом біля КВЦ "Парковий" зібралися мітингувальники, які заблокували дорогу. Вони вимагають завершити проблемне будівництво ЖК "Совські ставки" в Солом'янському районі столиці.

Протестувальники кричать: "Зеленський, виходь".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Першим виступив голова партії Корнієнко, він відкрив з'їзд.

Нагадаємо, цей з'їзд спочатку планувалося провести 21 серпня, а потім 29 серпня. Пізніше "слуги народу" вирішили провести захід у неділю, 30 серпня, але перенесли на понеділок, 31 серпня.

У програмі з'їзду: виступ президента; промова голови партії Олександра Корнієнка; ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентація відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів; представлення кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині.

У пресслужбі партії зазначили, що у зв’язку з карантином для журналістів діють обмеження на акредитацію - по одній людині від видання та по одній знімальній групі від телеканалу.