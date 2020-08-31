Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
Bellingcat та Insider встановили, що до вбивства Хангошвілі причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ
Bellingcat та Insider встановили, що до вбивства Хангошвілі причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"
Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"
У Мінську затримали понад 140 учасників маршу (оновлено)
У Мінську затримали понад 140 учасників маршу (оновлено)
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на дистанційне навчання
У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на дистанційне навчання
ГоловнаПолітика

У Києві триває позачерговий з'їзд "Слуги народу" (оновлено)

На заході присутній президент Зеленський.

У Києві триває позачерговий з'їзд "Слуги народу" (оновлено)
Фото: Анна Стешенко

У Києві в конференц-центрі "Парковий" розпочався позачерговий з'їзд партії "Слуга народу".

Про це повідомила кореспондентка LB.ua.

Перед початком заходу на вході всім видають маски і міряють температуру.

На підходах стоять рамки-металошукачі, посилено охорону по периметру у зв'язку з очікуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомив голова партії Олександр Корнієнко, серед іншого, кандидати в мери на цьому з'їзді представлять програми "реального народовладдя".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Тим часом біля КВЦ "Парковий" зібралися мітингувальники, які заблокували дорогу. Вони вимагають завершити проблемне будівництво ЖК "Совські ставки" в Солом'янському районі столиці.

Протестувальники кричать: "Зеленський, виходь".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Першим виступив голова партії Корнієнко, він відкрив з'їзд.

Нагадаємо, цей з'їзд спочатку планувалося провести 21 серпня, а потім 29 серпня. Пізніше "слуги народу" вирішили провести захід у неділю, 30 серпня, але перенесли на понеділок, 31 серпня.

У програмі з'їзду: виступ президента; промова голови партії Олександра Корнієнка; ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентація відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів; представлення кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу на Чернігівщині.

У пресслужбі партії зазначили, що у зв’язку з карантином для журналістів діють обмеження на акредитацію - по одній людині від видання та по одній знімальній групі від телеканалу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також