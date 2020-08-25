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​"Слуга народу" проведе з'їзд 30 серпня за участю Зеленського

Депутати презентують програму партії.

​"Слуга народу" проведе з'їзд 30 серпня за участю Зеленського
Фото: facebook/Слуга Народу

У неділю, 30 серпня, на даху будівлі центру "Парковий" відбудеться з'їзд політичної партії "Слуга народу".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу політсили.

З’їзд розпочнеться о 12:00, його програма передбачає виступ президента Володимира Зеленського та голови партії Олександра Корнієнка.

Також на з’їзді планують ухвалити рішення про участь у місцевих виборах, подати кандидатів на посади мерів обласних центрів та кандидатів у депутати на довиборах в окрузі №208 у Чернігівській області.

Крім того, на з'їзді презентують програму партії.

Нагадаємо, президент Зеленський наголосив, що не використовує службові поїздки для агітації за партію "Слуга народу".

Раніше планувалося, що "Слуга народу" проведе з'їзд 21 серпня, а потім - що 29 серпня. Попередні з'їзди "Слуги народу" відбулися 10 листопада 2019 року та 15 лютого 2020 року.

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