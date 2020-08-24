Україна запросила Німеччину до платформи з деокупації Криму

Україна запропонувала Німеччині долучитись до міжнародної платформи з деокупації Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з очільником німецького МЗС Гайко Маасом у Києві, передає Укрінформ.

"Окремо ми приділили увагу питанню Криму. Це питання завжди на порядку денному, ми тримаємо його дуже високо. Я поінформував Гайко [Мааса] про те, що МЗС розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму, і після її остаточної фіналізації, затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі у цій платформі", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.