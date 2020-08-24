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Порошенко: "Президент – це не роль, а важкий хрест і відповідальна робота"

На думку Порошенка, "експеримент з новими обличчями – провалився".

Порошенко: "Президент – це не роль, а важкий хрест і відповідальна робота"
Фото: eurosolidarity.org

Українська Незалежність відбулася завдяки небайдужій патріотичній частині суспільства, яка на відміну від "диванної сотні" і шанувальників "шапіто" готова захищати свою землю і європейські перспективи України. Ці люди сьогодні вийшли на велелюдний Марш Незалежності, вони не дозволяють владі перетинати червоні лінії і не дають зруйнувати підвалини української державності.

Про це під час промови на багатотисячному мітингу на Європейській площі сказав п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомили у пресслужбі "ЄС".

"Тут зібралися небайдужі люди. Ті люди, які в 2014-19 років не давали концерти, не в диванній сотні служили, а зі зброєю в руках захищали країну і закладали фундамент державності. Сюди прийшли ті, хто вже півтора роки пильнує, щоб цей державницький фундамент не міг бути зруйнований, як би не старався. І знаєте, настав час визнати, що фундамент виявився доволі міцним і стійким. Але це не дає підстав розслаблятися!" – наголосив Порошенко. 

На думку Порошенка, "експеримент з новими обличчями – провалився".

"Але з Незалежністю не жартують. Президент – це не роль, а важкий хрест і відповідальна робота. Управління країною – не вечір гумору. Влада інтелектуально та організаційно нездатна вирішувати ті проблеми, які стоять перед країною", – зауважив лідер "Європейської Солідарності". 

Він додав, що від результату місцевих виборів залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому, заборона її федералізації. 

"Щоб запобігти поступовому і часом малопомітному для широкого загалу сповзанню України назад у сферу російського впливу, потрібні єдність та координація зусиль державницьких політичних сил. Так як сьогодні це відбулося під час нашого з вами параду ветеранів", – наголосив Порошенко. 

Нагадаємо, що сьогодні ветерани російсько-української війни провели Марш Незалежності в центрі Києва. Хода почалася об 11.00 з парку Шевченка. Марш пройшов Хрещатиком до Майдану Незалежності.

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