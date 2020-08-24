"Ордена і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує".

Музикант, екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив про те, що відмовляється від ордена "За заслуги", яким його нагородив президент Володимир Зеленський своїм указом від 21 серпня 2020 року.

Своє відеозвернення він опублікував в Фейсбуці.

"Пане президенте, не знаю яка офіційна процедура звернення до вас, але чув, що ви любите спілкуватися через відео. Тому, вважайте це відео моїм офіційним зверненням до вас", - сказав Положинський.

Положинський заявив, що сьогодні в колоні Маршу захисників Вітчизни йшло "багато людей, які дійсно заслуговують високу державну нагороду". Також, наголосив він, цього ордена заслуговують люди, яких утримують у СІЗО по "справі Шеремета", він назвав імена Андрія (Ріфмастера) Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

"Ордена і медалі залиште тим, кому вони потрібні і хто їх заслуговує", - сказав Положинський.

Нагадаємо, до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання "Заслужений артист України" білоруському виконавцю, екслідеру гурту "Ляпис Трубецкой" Сергію Міхалку та українському співакові та режисеру Михайлу Хомі, відомому як DZIDZIO.