Ранее Михаил Хома озвучил Бога в социальной рекламе о причинах гибели на дорогах.

Певец и киноактер Михаил Хома (DZIDZIO) выступил перед делегатами Всеукраинский съезд православной молодежи.

Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Об этом сообщил глава департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

"В актовом зале Киевской Православной Богословской Академии в рамках Съезда православной молодежи Украины состоялась встреча и разговор с мега-известным певцом и композитором, моим искренним побратимом Михаилом Хомой - Дзидзьо. Прозвучали десятки вопросов, авторы которых считали, что они сложнейшие, а, возможно, и вообще такие, что не имеют ответов. Дзидзьо же поразил всех, потому что сумел красиво и адекватно ответить каждому, кто к нему обратился", - написал Юраш в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Всеукраинский съезд православной молодежи прошел в Киеве 22-23 февраля. Мероприятие было организовано управлением по делам молодежи Православной Церкви Украины, которое возглавляет архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Напомним, в июле 2018 DZIDZIO озвучил Бога в социальной рекламе о причинах гибели на дорогах.

В мае 2019 он выступил перед участниками VIII Национального молитвенного завтрака Украины. Михаил Хома поделился историей своего рождения и призвал украинцев не делать аборты.