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Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба

Постанову підтримали 279 нардепів. 

Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Постанову підтримали 279 нардепів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков

"Комітет з питань організації державної влади ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді проєкт постанови", - повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко

Цей конкурс є вже четвертим, на якому обиратимуть найкращий ескіз великого Державного Герба. Його організацію покладено на Кабінет міністрів. 

Ініціаторами законопроєкту є нардепи "Слуги народу" Андрій Клочко, Аліна Загоруйко, Дмитро Чорний, спікер парламенту Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук, а також заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, що малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.

Того ж року на конкурсі проєкту великого Герба розглянули понад 400 ескізів, але жодного не затвердили. У 2001 році до Ради надійшов проєкт закону "Про великий Державний Герб України", який пропонував затвердити зображення на синьому щиті золотого знака Княжої держави Володимира Великого, над щитом - великокняжий вінець і синьо-зелене шатро. По обидва боки мали розміщуватися тримачі щита - золотий лев і козак. Під щитком пропонувалася синьо-жовта стрічка, нижче - колоски пшениці з калиною. Геральдисти відхилили цю пропозицію.

У 2007-2008 роках Мінкультури проводило конкурс проєктів великого Герба. У 2009 році уряд затвердив проєкт великого Державного Герба - малий Герб у центрі, по боках - лев і козак, унизу - синьо-жовта стрічка, зверху - княжа корона. Проєкт так і не внесли на розгляд Ради. 

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