Партія "Слуга народу" сьогодні на позачерговому з'їзді представила команду своїх кандидатів на посаду голів міст обласного значення.

Вінниця. Сергій Борзов. Голова Вінницької обласної державної адміністрації. Народився 12 квітня 1980 року у Вінниці. Закінчив історичний факультет Вінницького педагогічного університету. Був директором команди КВК "Вінницькі перці", команди КВК "Збірна України", працював на керівних посадах ДУС. Член ради з питань розвитку музейного комплексу "Мистецький арсенал". Одружений.

Дніпро. Сергій Риженко. Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова. Народився 1 вересня 1963 року у Корсунь-Шевченківському Черкаської області. Депутат Дніпропетровської обласної ради. Доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України. Член Постійної комісії Дніпропетровської ОДА з питань охорони здоров'я, дитинства та материнства. Був першим заступником міністра охорони здоров’я, головним державним санітарним лікарем України, головою Державної СЕС. Має Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня. Одружений. Виховує двох доньок.

Житомир. Віктор Євдокимов. Ректор Державного університету "Житомирська політехніка". Народився 15 жовтня 1979 року в Житомирі. Закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут та Чернігівський національний технологічний університет. Доктор економічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Академік Академії економічних наук України. Працював на різних посадах у Житомирському державному технологічному університеті (інженер, завідувач лабораторії, асистент, старший викладач, доцент, декан, проректор). Має 137 опублікованих наукових робіт. Член колегії Житомирської обласної державної адміністрації, координаційної ради при Житомирській обласній державній адміністрації з питань сприяння розвитку громадянського суспільства. Одружений, виховує двох синів.

Запоріжжя. Віталій Тишечко. Перший заступник голови Запорізької ОДА. Народився 28 жовтня 1978 року в Запоріжжі. Закінчив Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського. Депутат Запорізької міської ради VII скликання. Заступник голови постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. З 11 серпня 2020 року – заступник голови Запорізької ОДА, до того був топменеджером "Мотор Січі". Неодружений. Має двох синів.

Івано-Франківськ. Олександр Богачов. Юрист-консультант, директор приватних компаній. Народився 23 серпня 1984 року в Івано-Франківську. Закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Директор ТОВ «М Медіа» та «Будівельна компанія "Мельник". Був довіреною особою кандидата в президенти Володимира Зеленського під час другого туру виборів. Одружений.

Київ. Ірина Верещук. Народна депутатка від партії "Слуга Народу". Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Народилась 30 листопада 1979 року в Раві-Руській Львівської області. Закінчила Військовий інститут при Львівській політехніці та Львівський університет імені Івана Франка. Докторка філософії, кандидатка наук із державного управління, професорка кафедри загальної та прикладної психології Інституту екології економіки і права. У 2010-2015 роках – міський голова Рави-Руської. Була представницею уряду у Верховній Раді. З 2016 р. – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Заміжня, має сина.

Кривий Ріг. Дмитро Шевчик. Генеральний директор ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат". Народився 13 липня 1977 року в Кривому Розі. Закінчив Київський національний економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національну академію державного управління при Президентові України. Депутат Дніпропетровської обласної ради, громадський діяч, промисловець. Працював у ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заступником генерального директора з комерційних питань, генеральним директором ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" Групи Метінвест. За п’ять років на цій посаді вивів підприємство у лідери промисловості України. Займається громадською діяльністю, розвиває важливі для міста та держави проєкти. Одружений. Має трьох дітей.

Кропивницький. Ольга Ковальова-Алокілі. Фінансистка, банкір. Народилася 15 грудня 1977 року в селі Новий Любар Житомирської області. Закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. Працювала на керівних посадах у банківській сфері та радницею голови Кіровоградської ОДА. Засновниця хабу "Кайдзен". Заміжня, має доньку.

Львів. Тарас Кльофа. Лікар, депутат Львівської міської ради. Народився 8 квітня 1974 року у Львові. Закінчив Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Українську військово-медичну академію та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Заслужений лікар України. Нагороджений орденом ім. Данила Галицького. Кандидат медичних наук. Лікар-уролог вищої категорії. Полковник медичної служби. Депутат Львівської міської ради VII скликання. Заступник начальника Центру з медичної частини. Учасник бойових дій з 2005 року. Перебував в Іраку у складі миротворчого контингенту. Учасник АТО. Одружений, виховує двох дітей.

Миколаїв. Тетяна Домбровська. Підприємиця, громадська діячка. Народилася 10 жовтня 1981 року в Миколаєві. Закінчила Національний університет "Одеська юридична академія". Голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва", авторка проєкту "Миколаїв туристичний". Власниця магазину електроніки "Lime Store". Співвласниця салону краси мережі "G.Bar". Співвласниця ТОВ "Бізнес Інвест Груп". Заміжня.

Одеса. Олег Філімонов. Доктор філологічних наук, підприємець, педагог. Народився 26 лютого 1952 року в Миколаєві. Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова. Викладав в Одеському державному університеті, завідував кафедрою романо-германської філології. Заслужений артист України та Народний артист України. Одружений, має двох доньок.

Полтава. Сергій Іващенко. Підприємець. Народився 29 січня 1964 року в с. Великі Сорочинці Полтавської області. Навчався в Харківському інституті інженерів транспорту. Співвласник будівельної компанії "Полтавамонолітбуд". Президент спортивного клубу "Полтава". Учасник громадської спілки "Полтавська асоціація бізнесу". Одружений, має двох дітей.

Рівне. Віталій Коваль. Голова Рівненської ОДА. Народився 28 липня 1981 року в Березному Рівненської області. Закінчив Тернопільську академію народного господарства. Магістр із банківської справи. Працював у банківській сфері, очолював підприємства в аграрній, транспортній, будівельній галузях. Член Національного олімпійського комітету. Віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України. Одружений. Виховує двох дітей.

Суми. Тетяна Рябуха. Народна депутатка України від партії "Слуга Народу". Народилася 31 грудня 1984 року у Сумах. Закінчила Сумський державний педагогічний університет. Вчителька початкових класів у Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 10 та директорка оздоровчого табору "Зоряний". На виборах Президента України 2019 року була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського по ТВО №157 (м.Суми). Незаміжня, має дитину.

Слов`янськ. Ольга Алтуніна. Депутатка Слов'янської міськради. Народилася 3 січня 1975 року в Харкові. Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут й Академію муніципального управління. Депутатка Слов'янської міської ради VII скликання. Координаторка україно-німецького проєкту "Київський діалог". Незаміжня. Має сина.

Тернопіль. Віктор Гевко. Актор, сценарист. Народився 28 травня 1985 року в смт Товсте Тернопільської області. Актор, сценарист, голова Молодіжного союзу "Наша Україна» в Тернополі. Керівник відділу маркетингу торговельно-розважального комплексу "Подоляни". Керівник, директор та продюсер команди "V.I.P Тернопіль". Засновник і директор всеукраїнської "Ліги Сміху Тернопіль". Автор та актор серіалів "Країна У", "Казки У", "Одного разу під Полтавою" та ін. Власник і директор туристичної компанії "Фантастік Тревел". Одружений, має сина.

Ужгород. Віктор Щадей. Громадський діяч, радник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, депутат Ужгородської міської ради. Народився 31 жовтня 1981 року в с. Пилипець Закарпатської області. Засновник і головний редактор газети "Місцевий час". Засновник Закарпатського центру підтримки ОСББ. Голова ГО «Карпатський дім». Неодружений. Дітей не має.

Харків. Олексій Кучер. Голова Харківської ОДА. Народився 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Херсонської області. Закінчив Педагогічний університет ім. Сковороди, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Працював у суді та прокуратурі, займався адвокатською практикою. У 2019 році обраний народним депутатом по одномандатному округу від партії "Слуга Народу" в Харківській області. Одружений, має двох дочок.

Херсон. Юрій Кирилов. Ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету. Народився 20 липня 1980 року в Херсоні. Закінчив Херсонський державний аграрний університет. Депутат Херсонської міської ради VII скликання, голова Херсонської обласної науково-координаційної ради Придніпровського наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки. Одружений, має двох дітей.

Хмельницький. Інна Ящук. Народилася 4 вересня 1972 року в Хмельницькому. Професорка, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Закінчила Кам'янець-Подільський національний університет. Докторка педагогічних наук зі спеціальності "Історія педагогіки та загальна педагогіка", має понад 200 наукових публікацій. Депутатка Хмельницької обласної ради VI скликання. Голова постійної комісії з питань освіти та науки, молоді, спорту і туризму. Член міжфракційної групи Хмельницької обласної ради "За рівні можливості". Член Міжнародної академії наук педагогічної освіти та дійсний член докторських спеціалізованих учених рад. Заслужена діячка науки і техніки України. Заміжня. Виховує двох дітей.

Черкаси. Віталій Ільченко. Підприємець. Народився 26 квітня 1975 року в Києві. Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет. Засновник аграрної компанії "UKRAVIT", меценат, громадський діяч. Нагороджений орденом Святого Миколи Чудотворця за заслуги у відродженні духовності України. Був переможцем у номінації "Аграрій року» в загальнонаціональній програмі "Людина року". Одружений, має двох дітей.

Чернівці. Віталій Другановський. Голова Чернівецького обласного осередку партії "Слуга Народу". Народився 13 серпня 1974 року в Чернівцях.Навчався в Придністровському державному університеті ім. Шевченка (Молдова) та Буковинському університеті в Чернівцях. Підприємець у галузі надання послуг мобільного харчування. Одружений, має двох дітей.

Чернігів. Юрій Тарасовець. Депутат Чернігівської міської ради, голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин. Народився 12 квітня 1975 року в Чернігові. Народився 12 квітня 1975 року в Чернігові. Закінчив Чернігівський державний політехнічний університет. У Michigan business school в США отримав науковий ступінь MBA. Старший фінансовий аналітик у Little Caesars Company. Віцепрезидент в International Chemical Company. Депутат Чернігівської міської ради VI скликання, голова постійної комісії з питань архітектури будівництва та регулювання земельних відносин. Одружений. Має двох дітей.

Нагадаємо, 30 серпня Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.